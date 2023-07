Ação da PM em Meriti termina com quatro presos

Quatro homens foram presos com um carro roubado e dinheiro em espécie, durante ação do 21º BPM no bairro Vilar dos Teles, em São João de Meriti.



Segundo dados da ocorrência, o material apreendido era oriundo da violação de caixa eletrônico. Um dos homens detidos é policial militar.



As identidades dos envolvidos não foram divulgadas pela corporação.



A ocorrência foi encaminhada à 64ªDP, onde o registro de ocorrência foi feito.