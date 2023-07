Prefeitura de Meriti entrega mais uma Unidade Básica de Saúde nesta sexta (21)

Com o objetivo de aumentar o acesso da população aos serviços de Estratégia de Saúde da Família, a Prefeitura de São João de Meriti vai entregar, nesta sexta-feira (21), às 10h, o Posto de Estratégia de Saúde da Família Maria da Glória Costa, também como Posto do Guarani, no Jardim Metrópole.



A estimativa é de que o posto atenderá cerca de cinco mil pessoas por mês. A unidade contará com atendimentos de pediatria, ginecologia, clínica médica, odontologia, cardiologia, consultórios odontológicos, salas de vacina, de curativos, entre outros serviços.



Ao todo, 20 unidades compõem esta rede que tem como principal característica acompanhar de perto a saúde da população e trabalhar com a prevenção de doenças.



Além disso, o posto contará com os serviços de teste rápido de sífilis, HIV e hepatites; imunização; prevenção, tratamento e acolhimento de pacientes com doenças sexualmente transmissíveis; acompanhamento de pessoas com doenças crônicas como hipertensão e diabetes, doenças respiratórias, teste do pezinho, entre outros.



O prefeito Dr. João e o deputado estadual Valdecy da Saúde são algumas das presenças confirmadas no evento desta sexta-feira (21). O Posto de Saúde Maria da Glória Costa fica na Rua João Venâncio da Rosa, s/nº, Jardim Metrópole – São João de Meriti.