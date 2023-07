Mesquita recebeu palestra da Fundação CEPERJ sobre segurança cidadã

Com o tema “Algumas experiências em segurança pública ou seriam segurança cidadã?”, Mesquita recebeu uma palestra da Fundação CEPERJ. A palestra foi ministrada pelo diretor da Escola de Gestão e Políticas Públicas (EGPP) da Fundação CEPERJ, Leonardo Mazzurana.



Uma das ideias apresentadas foi a municipalização da segurança pública, por meio da implementação de boas práticas sociais. Em Mesquita, as medidas que se destacam nesse quesito são os planos de Mobilidade Urbana Sustentável, de Saneamento Básico e de Saúde.



“A segurança cidadã diz que o estado, o município, a união e o ente precisam garantir os direitos fundamentais do cidadão. Quando citamos isso, queremos falar dos direitos individuais, sociais, do aspecto cultural, educacional, de tudo aquilo que a sociedade precisa para ter uma vida com progresso e paz. Há, ainda, os direitos coletivos e o meio ambiente. Isso tudo é segurança cidadã”, explicou Leonardo Mazzurana.



A ocasião reuniu representantes da gestão e dos setores municipais, bem como as instituições da sociedade civil e da própria população.



“Hoje, colhemos muitos resultados positivos nesse meio por projetos e iniciativas em setores como Assistência Social, Educação, Saúde e Cultura. No entanto, não queremos parar por aqui na promoção de políticas públicas para aumentar a sensação de segurança e proteção dos munícipes”, destacou o prefeito de Mesquita, Jorge Miranda, que participou da palestra.



Na palestra, foram mostrados exemplos de países com altas manchas de criminalidade e as estratégias desenvolvidas para realizar o trabalho de controle dessas problemáticas. Alguns dos pontos que colocam o município em evidência estão centrados na Subsecretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Cidadania. A base do trabalho é formada pelas ações de patrulhamento, mas o alcance social cresce com as atuações da Guarda Civil Municipal e do Grupamento da Ronda Escolar.



“Mesquita já é marcada pela integração entre as secretarias. Na Segurança, por exemplo, temos vários projetos que são interligados. No Grupamento da Ronda Escolar, a equipe vai às escolas para levar palestras e atividades educativas sobre temas como bullying e medidas de segurança. Essa é uma forma de aproximar a guarda dos alunos e criar laços”, detalhou Renata Paranhos, subsecretária da pasta.