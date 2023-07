Serviços digitalizados comprovam eficácia nos atendimentos em Mesquita

A Prefeitura de Mesquita passa a contar com a digitalização dos serviços oferecidos nos equipamentos públicos para possibilitar melhores atendimentos aos mesquitenses. Com a atualização, o trabalho pode ser realizado de forma mais rápida e eficiente.



No setor de Protocolo Geral, que fica na sede da prefeitura, por exemplo, a maioria dos processos são feitos on-line.



“Antes, os funcionários do setor usavam papéis para realizar determinadas etapas da atividade, como para entregar e elencar o número dos processos administrativos. Agora, com o bot de serviços, esses dados são inseridos diretamente no sistema e podem ser enviados para o cidadão por WhatsApp”, explicou Victor Mussel, que faz parte da equipe da Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal de Mesquita e atuou no desenvolvimento da ferramenta.



A digitalização dos serviços com o bot também visa alcançar mais setores da própria prefeitura e dos demais equipamentos públicos. Outros exemplos são as notificações enviadas pela Subsecretaria Municipal de Fazenda e pela Subsecretaria Municipal de Assistência Social.



No primeiro caso, a população recebe no WhatsApp o andamento dos processos administrativos. Já na pasta de Assistência Social, as informações sobre o programa Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC) chegam ao celular dos mesquitenses.



“A questão da informática colabora na organização e aceleração dos processos da prefeitura. Esse fator implica na produtividade dos profissionais e no melhor gerenciamento de dados e informações. Mas o ponto central é facilitar a vida dos munícipes”, complementou o subsecretário da pasta, Ronald Henrique Ferreira de Almeida.