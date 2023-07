Irã e Arábia Saudita convocam diplomatas da Suécia após queima do Alcorão

A Arábia Saudita e o Irã convocaram representantes das missões diplomáticas da Suécia em Riade e Teerã para questionar porque o governo escandinavo ter autorizado atos de profanação do Alcorão , informaram autoridades de ambos os países nesta sexta-feira (21).O encarregado sueco receberá "uma nota de protesto para exigir, acima de tudo, que as autoridades suecas tomem medidas imediatas para pôr fim a esses atos vergonhosos", disse o Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita em um comunicado na noite de quinta-feira.A República Islâmica do Irã convocou o embaixador sueco em Teerã na noite de quinta-feira e pediu a Estocolmo que não permita mais atos de profanação do Alcorão."Condenamos fortemente a profanação repetida do Alcorão Sagrado (...) na Suécia e responsabilizamos o governo sueco pelas consequências de provocar os sentimentos dos muçulmanos em todo o mundo", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Naser Kanani.As autoridades iranianas convocaram manifestações em todo o país após as orações de sexta-feira, segundo a televisão estatal.Na quinta-feira, as autoridades suecas autorizaram um novo ato de profanação do Alcorão em frente à embaixada iraquiana em Estocolmo, organizado por um refugiado iraquiano na Suécia que pisou no livro sagrado do Islã, embora não o tenha incendiado – como havia anunciado que pretendia fazer.No final de junho, o mesmo homem queimou várias páginas do Alcorão em frente a uma mesquita de Estocolmo, provocando reações diplomáticas exaltadas de países muçulmanos. Na ocasião, a Arábia Saudita convocou o embaixador sueco.O Iraque ordenou na quinta-feira a expulsão do embaixador sueco em Bagdá e convocou o seu próprio representante na Suécia na sequência desta nova profanação do Alcorão, que levou ao ataque à embaixada do país escandinavo na capital do Iraque, incendiada por manifestantes.