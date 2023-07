Uma a cada cinco mortes violentas no Brasil é registrada na Amazônia Legal

Uma a cada cinco mortes violentas intencionais registradas no Brasil em 2022 foi nos estados que integram a Amazônia Legal, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Segundo os dados, eles tiveram juntos um total de 9.302 mortes violentas intencionais.

Conforme o relatório divulgado nessa quinta-feira (20), no total, o Brasil teve 47.508 mortes violentas no ano passado, o que representa uma queda de quase 2% em relação a 2021. Apesar de o número ser alto na Amazônia Legal, o grupo também apresentou uma redução, mesmo que mínima, de menos de 1%.



A Amazônia Legal é uma divisão territorial e administrativa do Brasil que abrange uma vasta região da Amazônia. Ela foi criada em 1953, por meio da Lei nº 1.806, e é definida por critérios estabelecidos pelo governo brasileiro com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental da região amazônica.



A região abrange nove estados brasileiros, totalizando aproximadamente 5,2 milhões de quilômetros quadrados, o que representa cerca de 61% do território brasileiro. Os estados que fazem parte da Amazônia Legal são:

- Acre;

- Amapá;

- Amazonas;

- Maranhão;

- Mato Grosso;

- Pará;

- Rondônia;

- Roraima;

- e Tocantins.

Com informações do IG.