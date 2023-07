Ministério do Meio Ambiente compra equipamentos para enfrentar 'Super El Niño'

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede-SP), anunciou na quinta-feira, 20, que a pasta vem tomando medidas proativas para enfrentar os possíveis impactos do fenômeno climático conhecido como El Niño

O Ministério está em contato com governos estaduais e reforçou as contratações de pessoal e aquisição de equipamentos para lidar com o fenômeno, que pode se manifestar como um "Super El Niño" devido às mudanças climáticas previstas para 2023.



O El Niño é caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico e causa variações nos padrões de transporte de umidade, levando a mudanças na distribuição das chuvas em diferentes regiões do globo.



Marina Silva destacou que a preparação é essencial, e já foram contratados mais de 2 mil brigadistas, além da ampliação do arsenal de equipamentos. A ministra também ressaltou a colaboração com governos estaduais, especialmente em biomas mais vulneráveis. Ela participou da reunião de instalação da comissão de meio ambiente pertencente ao Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, ao lado do presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho.



Rodrigo Agostinho enfatizou que o reforço nas contratações e aquisição de equipamentos são parte de uma diretriz para combater possíveis queimadas, que podem ser desencadeadas pelo "Super El Niño" devido ao aquecimento global.



Ao ser questionado sobre o fenômeno ser chamado de "Super El Niño", Agostinho preferiu destacar o aquecimento contínuo do planeta, indicando que o mundo está esquentando e que é crucial estar preparado para enfrentar as consequências.

O Ibama está empenhado em treinar brigadistas dos estados e da sociedade civil para atuar prontamente na prevenção e controle de queimadas. Agostinho destacou que estão estruturados com estratégias de campo e comunicação, além de contar com um orçamento destinado para o enfrentamento dessas situações.



O presidente do Ibama ressaltou que o objetivo é agir de forma rápida e eficiente caso ocorram incêndios, se mantendo preparados para enfrentar qualquer desafio que possa surgir.



Em meio à incerteza sobre a ocorrência e localização exata das queimadas, Marina Silva e Rodrigo Agostinho reafirmam o compromisso do governo em se tornar uma força ativa para enfrentar os desafios climáticos e preservar a natureza, sempre prontos para agir e proteger o meio ambiente.