Órgãos públicos terão mudança em horário de funcionamento em jogos do Brasil na Copa feminina

Rio - A Prefeitura do Rio e o Governo do Estado terão horários especiais de funcionamento em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo feminina de futebol. O decreto, que foi publicado nesta sexta-feira (21), no Diário Oficial, prevê que o expediente inicie às 11h nas repartições públicas municipais.



Na administração pública do estado, horário de início de trabalho também é às 11h para os jogos programados para às 7h, e 12h para as partidas que começam às 8h.



De acordo com a Prefeitura, vão poder funcionar no horário especial os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta. No entanto, órgãos que prestam serviços essenciais estão excluídos do cronograma especial.



A Secretaria Municipal de Saúde editará uma resolução regulamentando o expediente nas Unidades de Saúde Básicas da Rede Pública Municipal.



A seleção feminina de futebol do Brasil enfrentará, na Copa realizada na Austrália, o Panamá no dia 24 de julho, às 8h, na primeira fase. Já o jogo contra a França acontecerá em 29 de julho, às 7h. A última partida desta etapa será contra a Jamaica, em 2 de agosto, às 7h.