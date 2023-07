Índice de inadimplência no Brasil cai pela primeira vez em 2023, aponta Serasa

O nível de pessoas inadimplentes no Brasil teve a primeira queda neste ano ao atingir 71,45 milhões de negativados, segundo o Mapa de Inadimplência da Serasa relativo a junho. Além disso, houve diminuição no total de dívidas.



A queda de inadimplentes ocorre após uma série de altas ao longo de 2023. Na comparação com maio, a redução foi de 450 mil inadimplentes sobre os 71,9 milhões de endividados no período (-0,63%).



"Apesar do cenário econômico ainda desfavorável, com inflação e juros altos, a primeira queda na inadimplência do ano representa um dado significativo e que pode sinalizar melhoras na saúde financeira dos consumidores", avalia em nota Aline Maciel, gerente do Serasa Limpa Nome.



O número de inadimplentes no mês passado corresponde a 43,78% da população adulta do país. Entre os estados, o Rio de Janeiro lidera com um índice de 52,80%. Na sequência aparecem Amapá (52,72%), Amazonas (52,20%), Distrito Federal (52,05%) e Mato Grosso (50,33%).



A entidade ainda detectou redução no total de dívidas, que passou de 264,5 milhões em maio para 262,8 milhões em junho — um declínio de 0,62%. Já o valor totalizado de dívidas no mês passado ficou em R$ 346,3 bilhões, com um valor médio das dívidas por pessoa de R$ 4.846,15.



Além do Serasa Limpa Nome, plataforma online voltada à reabilitação de crédito dos brasileiros, a Serasa também disponibiliza ofertas para negociação de dívidas que fazem parte do Desenrola Brasil, programa do governo federal de renegociação de dívidas.



A Serasa é parceira de algumas das principais instituições financeiras do País para ser um dos canais de negociações de parte das dívidas integrantes da chamada Faixa 2 do programa do governo. Nesta fase, estão liberadas negociações de dívidas de bancos — como cartões de crédito e cheque especial — inscritas em cadastros de inadimplentes até 31 de dezembro de 2022, para pessoas físicas com renda mensal de até R$ 20 mil.



"Em até 3 minutos, e de maneira gratuita, é possível negociar diretamente pelo aplicativo ou site da Serasa", explica Aline Maciel.