Tony Bennet, lenda do jazz nos Estados Unidos, morre aos 96 anos

O histórico cantor norte-americano, Tony Bennet, faleceu nesta sexta-feira (21), aos 96 anos. A informação foi divulgada por sua assessora, Sylvia Weiner. A causa da morte, no entanto, ainda não foi confirmada.

Apreciado por sua personalidade calorosa e constância, que o fizeram conquistar o público jovem nos anos 1990, ele foi diagnosticado em 2016 com a doença de Alzheimer.

O artista

Tony Bennett (ou Anthony Dominick Benedetto) foi um cantor de jazz e pop norte-americano, nascido em Nova York em 3 de agosto de 1926. Sua voz suave e emotiva o tornou uma das principais figuras da era do crooner, destacando-se com sucessos como "Because of You" e "Rags to Riches" nos anos 1950.



Ao longo de sua longa carreira, Bennett manteve sua relevância e popularidade, sendo admirado por sua consistência artística. Ele é conhecido por interpretar clássicos do jazz e do Great American Songbook, além de colaborar com outros artistas talentosos, como Lady Gaga, com quem lançou o álbum "Cheek to Cheek" em 2014.



Com 19 prêmios Grammy em sua trajetória, Bennett é considerado um ícone da música e um tesouro nacional dos Estados Unidos. Sua contribuição para a música e seu legado artístico o tornam uma das vozes mais distintas e influentes do século XX.