Aplicativo Moto.Rio é lançado nesta sexta-feira

Rio - Foi lançado nesta sexta-feira (21) o aplicativo Moto.Rio , opção pública de mobilidade urbana por mototáxi na cidade do Rio de Janeiro. A primeira corrida foi feita na porta da quadra da escola de samba Acadêmicos da Rocinha, onde o app foi lançado pelo prefeito Eduardo Paes. O Moto.Rio foi desenvolvido pela IplanRio (Empresa Municipal de Informática), vinculada à Secretaria Municipal de Transformação Digital e Integridade (SMTDI), em parceria com a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR).

O aplicativo está disponível para ser baixado gratuitamente em smartphones com sistema Android, no Google Play. Os motociclistas participaram de uma fase de pré-cadastro e validação de documentos e quem cumpriu todas as exigências legais, está apto a pegar corrida.



Para ser um condutor, basta baixar o app, entrar com os dados e aguardar receber pedidos dos passageiros. No entanto, a fase de pré-cadastro foi encerrada no dia 16 de maio. Uma nova chamada, ainda sem data, será aberta para novos cadastros. A documentação inclui CNH com no mínimo dois anos na categoria A; seguro de acidentes pessoais de passageiros; Certificado de Licenciamento e Vistoria do Veículo (CRLV); e certidões negativas criminais relativas aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores.

O aplicativo se assemelha ao Táxi.Rio e não cobra taxa dos matotaxistas ou do passageiro. A plataforma permite desconto percentuais do valor total da corrida.