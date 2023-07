150 anos de Santos Dumont são homenageados pelos Correios com conjunto de selos

Os Correios lançaram, nesta quinta-feira (20), uma emissão postal comemorativa aos 150 anos do nascimento de Alberto Santos Dumont, conhecido como "Pai da Aviação". Além da cidade de Santos Dumont-MG, a peça está sendo lançada simultaneamente em Petrópolis-RJ, Ribeirão Preto-SP, Guarujá-SP e Porto Velho-RO.

A emissão postal é formada por três selos, que mostram a vida de Santos Dumont, e representam sua trajetória, a cidade em que nasceu e apresenta até mesmo uma simulação de sua caligrafia.

fotogaleria

As artes foram feitas pelo artista Cordeiro de Sá, que utilizou a técnica de ilustração digital. A tiragem produzida é de 15 mil blocos com os três selos, que apresentam o valor unitário de R$ 3,40 cada um. O bloco estará disponível para venda na loja virtual e, em breve, nas principais agências dos Correios.

Dumont nasceu em 20 de Julho de 1873, na cidade de Palmira, hoje município mineiro Santos Dumont. Foi aeronauta, esportista, autodidata e inventor. Projetou, construiu e voou os primeiros balões dirigíveis com motor a gasolina do mundo.

Chegou a ser reconhecido internacionalmente com o Prêmio Deutsch em 1901, quando durante um voo, contornou a Torre Eiffel com o seu dirigível Nº 6, transformando-se em uma das pessoas mais famosas do mundo durante o século XX.



O diretor do Museu Casa de Santos Dumont, Carlos Gomide, falou sobre a polêmica que envolve o fato de Dumont ser ou não responsável pelo primeiro voo em um avião, e explicou que é comprovado que ele realizou o primeiro voo mecânico, com o 14-Bis, tendo sido a primeira atividade esportiva da aviação a ser homologada pela Federação Aeronáutica Internacional.

“Santos Dumont é uma inspiração para jovens a adultos em todo o mundo, não só pelo aspecto de inventor, mas pela vida em família, pelas inovações e, sobretudo, por dar à humanidade a capacidade de voar, pois até hoje sua invenção continua sendo usada por companhias aéreas de todo o planeta”, destacou Gomide.