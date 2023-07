Ladrão morre baleado enquanto fugia por tubulação de esgoto em condomínio de SP

São Paulo - Um homem de 26 anos morreu baleado durante um confronto com a Polícia Militar no bairro Parque dos Príncipes, Zona Oeste de São Paulo, nesta terça-feira, 18, segundo a própria corporação. Ele fazia parte de uma quadrilha que assaltou uma residência na Rua Sérgio Lacerda, no mesmo bairro, que é conhecido por ter imóveis de alto padrão e funcionar em sistema de condomínio.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o homem baleado e mais um assaltante tentavam fugir da polícia e dos seguranças do condomínio por uma tubulação de esgoto quando ele foi atingido. O outro assaltante e os demais bandidos conseguiram fugir. Segundo o site G1, o quadrilha tinha seis integrantes.



"Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e no local foram informados que durante o roubo havia tido um confronto entre seguranças do condomínio e os criminosos, que conseguiram fugir. Durante patrulhamento para localizar os suspeitos, a Polícia Militar encontrou dois indivíduos em uma tubulação de esgoto. Houve novo confronto e um dos autores foi atingido", explicou a SSP.



O homem foi levado ao Pronto-Socorro Bandeirantes, no Butantã, ainda com vida, mas não resistiu ao ferimento da bala. O caso é investigado por meio de inquérito policial pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), que atua para identificar e prender os demais envolvidos.