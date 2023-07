PM interdita três bingos clandestinos e apreende 15 máquinas

Rio - Policiais militares do 5º BPM (Praça da Harmonia), 22º BPM (Maré), 31º BPM (Recreio do Bandeirantes) e 41º BPM (Irajá) interditaram, na noite desta quinta-feira (20), três bingos clandestinos e uma banca de jogo do bicho. A continuidade da operação "Sossega Leão" apreendeu um total de 15 máquinas de caça-níqueis.

Segundo a PM, com base em informações do Disque Denúncia, as equipes se encaminharam aos locais. No primeiro, na Rua Gomes Freire, no Centro, os agentes encontraram uma impressora sem marca, um celular e R$ 374 reais em espécie, proveniente das apostas. Outro ponto foi na Avenida Teixeira de Castro, em Ramos, na Zona Norte. Neste local, foram apreendidas quatro máquinas de caça-níqueis, que estavam em pleno funcionamento.

Já na Avenida Canal das Taxas, no Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, policiais apreenderam cinco máquinas. E na rua Monsenhor Félix, em Irajá, na Zona Norte, os agentes conseguiram apreender seis equipamentos de jogos de azar.

Os responsáveis pelos estabelecimentos comerciais e o material apreendido nas quatros operações foram encaminhados, respectivamente, para as sedes da 5ª DP (Mem de Sá), 21ª DP (Bonsucesso), 42ª DP (Taquara), 27ª DP (Vicente de Carvalho).

Informações sobre a localização de bingos clandestinos e jogos do bicho podem ser enviadas ao Disque Denúncia, pela Central de Atendimento, (021) 2253 1177 ou 0300-253-1177, WhatsApp: (021) 2253-1177 ou ainda pelo aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.