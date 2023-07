Preservação da água é tema de apresentação teatral em escola de Paty do Alferes

Os alunos da Escola Municipal Leopoldo Pullig, localizada no bairro Granja Califórnia, em Paty do Alferes, receberam na última semana os artistas Jujuba e Ana para uma apresentação teatral com foco na educação ambiental.



Com didática lúdica e divertida, a dupla de músicos e contadores de histórias encantaram e prenderam a atenção dos alunos da Educação Infantil, enquanto transmitiam uma mensagem importante sobre a preservação do nosso recurso natural mais precioso: a água.



De acordo com a educadora ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Elida Nascimento, iniciativas como esta exercem um papel fundamental na construção da cidadania e conscientização das crianças para as questões ambientais, “despertando uma consciência para a preservação e mostrando que toda e qualquer ação pode fazer a diferença para a construção de um futuro melhor.”



A iniciativa faz parte da série de ações promovidas pelas Secretarias de Meio Ambiente e de Educação, em parceria com a Iguá Saneamento. Ainda segundo Elida, há previsão de realização de outras atividades como esta nos próximos meses.