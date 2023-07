UE será flexível com Mercosul, garante embaixador

O embaixador da União Europeia no Brasil, Ignacio Ybáñez, afirmou que o bloco deve adotar uma postura "flexível" em relação à resposta do Brasil e do Mercosul sobre as exigências ambientais do bloco Em sua recente viagem a Bruxelas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, atual mandatário temporário do Mercosul, rejeitou supostas pressões da UE e anunciou que em duas ou três semanas o Mercosul vai apresentar uma contraproposta ao instrumento adicional europeu sobre meio ambiente."Agora estamos à espera da proposta dos países do Mercosul, que será analisada com grande flexibilidade para tentar encontrar um ponto em comum. Uma negociação é assim: você apresenta uma proposta máxima e sabe que a outra parte vai reduzir sua proposta", disse o representante da UE em entrevista à rede Bandeirantes na quinta-feira, 20.O diplomata, no entanto, afirmou que a UE não está pressionando o Brasil e o Mercosul através do instrumento adicional. "Não é uma cobrança, todos temos que responder ao desafio [ambiental]. A UE não quer cobrar, quer ajudar", garantiu.Ybáñez ainda elogiou o "compromisso do presidente Lula" na luta contra o desmatamento da Amazônia e manifestou satisfação com a "reunião muito positiva" entre UE e Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), em Bruxelas, onde houve um "impulso político" para avançar nas negociações sobre o acordo de livre comércio com o Mercosul."Para todos nós, é uma oportunidade única poder fechar um acordo entre duas regiões que compartilham valores, história e a forma de nos desenvolver", acrescentou.