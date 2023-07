Seeduc promove campanha "Barbie para além da caixinha"

Rio - A Secretaria Estadual de Educação (Seeduc-RJ), reecriou a "caixinha da Barbie" em uma campanha que pretende estimular os estudantes para que possam ser protagonistas onde quer que atuem, independentemente de gênero, raça e classe social. Com os vários perfis da boneca mais popular do planeta, ela é representada pela estudante Lorena Raissa, do Colégio Estadual Professor Ubiratan Reis Barbosa, em Nilópolis, na Baixada Fluminense, e atual rainha de bateria da Beija-Flor, que entrou na brincadeira mostrando a versatilidade da boneca.

A jovem de 15 anos se veste de nerd, popular, blogueira, atleta, fashionista e aluna atrasada para reviver a história da Barbie, contada no filme que estreou esta nos cinemas. De forma lúdica, a Seeduc pretende incentivar com o post nas redes, o empoderamento feminino, a diversidade, a inclusão social e a diversidade.

Lorena foi convidada pela Secretaria para assistir ao longa no cinema, teve a oportunidade de ver pautas que estão em alta sendo discutidas na tela, e relatou a experiência. "Sempre amei a boneca, mas me perguntava: por que tem dela branca, mas não tantas pretas, iguais a mim? No filme, uma das que possui destaque é a "Barbie Presidente”, feita por uma atriz preta. O fato de me sentir representada, pela primeira vez, me animou a ir ao cinema", disse a passista que, durante muito tempo, só via protagonismo da boneca branca, loura e de cabelos lisos.

Ela destaca ainda que ficou feliz quando viu, no trailer, que o filme traz diferentes tipos de bonecas. "Tenho muitas delas. Lembro que, ao longo do tempo, essas bonecas também tiveram algumas profissões. Poder representar uma Barbie preta foi muito bom, já que essa figura tem um apelo importante, com demandas de diversidade", disse.