Fim de semana terá temperaturas altas e tempo estável

Rio - O tempo no Rio de Janeiro ficará estável no fim de semana, devido atuação de um sistema de alta pressão na cidade. Segundo o Alerta Rio, sem previsão de ocorrências de chuva e as temperaturas irão aumentar gradualmente.



O sábado (22), será de céu claro e variando para nublado ao longo do dia. As temperaturas serão com máxima de 29°C e mínima de 13°C.



Ainda de acordo com o Alerta RiO, no domingo (23), deve fazer sol e não haverá nuvens, com o céu variando entre claro e parcialmente nublado. Também sem previsão de chuva. As temperaturas podem chegar à máxima de 29°C e mínima de 12°C .



Já segunda-feira (24), a condição do tempo esperada é de sol com nuvens, os têrmometros irão atingir a máxima de 30°C e mínima de 14°C. Ainda sem expectativa de chuva. Além disso, os ventos estarão fracos a moderados.



Para terça-feira (25), o tempo deve seguir estável com céu claro variando entre nublado. A temperatura vai estar mais alta se comparada ao dia anterior, com a máxima de 31°C e mínima de 15°C, e os ventos estarão fracos a moderados. Ainda sem previsão de chuva.

Nesta sexta-feira, não há previsão de chuva para a noite e deve haver uma elevação da temperatura, em relação ao dia anterior, com máxima de 28°C e mínima de 15°C. Os ventos estarão fracos a moderados.