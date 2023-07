Empresa privada ganha licitação e vai modernizar o Jardim de Alah

Rio - A Prefeitura do Rio concluiu, nesta sexta-feira (21), o processo de licitação do Jardim de Alah, na Zona Sul do Rio, que promete levar modernização para o espaço. Conforme anunciado pela comissão de licitação da Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos (CCPAR), o vencedor foi o Consórcio Rio + Verde, formado pelas empresas Accioly Participações, DC-Set, Opy e Púrpura. Eles devem administrar o jardim pelo período de 35 anos.



Ao todo, três empresas demonstraram interesse no consórcio. São elas: Consórcio Rio + Verde (1º lugar), Duchamp Administradora de Centros Comerciais (2º lugar) e o Consórcio Novo Jardim de Alah (3º lugar). A Duchamp Administradora de Centros Comerciais disse que vai recorrer da decisão. A empresa tem até cinco dias úteis para o recurso. Após isso, a prefeitura do Rio terá mais cinco dias úteis para analisar o pedido e dar uma resposta. O próximo passo da licitação é habilitar o vencedor, que só poderá ter o contrato assinado após os trâmites do recurso.Nas redes sociais, o prefeito da cidade,, demonstrou animação para a revitalização, operação e manutenção da área, que fica entre os bairros de Ipanema e Leblon, na Zona Sul da cidade. Ele também publicou as imagens do projeto de como vai ficar o Jardim de Alah. "Hoje terminamos o processo de concessão do Jardim de Alah. Vejam que incríveis as imagens de como vai ficar! Melhor, tudo pago com recursos privados!"O deputado federal Pedro Paulo (PSD-RJ) também repercutiu o resultado da licitação. Segundo Pedro Paulo, foi ele o responsável por levar a ideia de revitalização do jardim ao prefeito da cidade. "Tenho muito orgulho de ter algumas digitais nesse projeto, da concessão do Jardim de Alah. Quando ninguém acreditava, depois de tantos fracassos. Levei ao prefeito a ideia e ele na hora apostou. Parabéns também ao consórcio vencedor, Rio + Verde, pela ousadia e qualidade do projeto e proposta de investimento. Que vitória para o Rio", escreveu o deputado em suas redes sociais. De acordo com o edital , o valor do contrato é estimado em R$ 112,6 milhões, que correspondem ao investimento a ser feito pela concessionária ao longo do prazo estipulado para a concessão. A verba deverá ser investida na recuperação de jardins, implantação de ciclovias, dar novos usos como instalação de lojas e restaurantes, além da promoção de eventos e exposições.Em contrapartida, a nova administração poderá explorar áreas delimitadas nos 7 mil m 2 para atividades de serviços privados. A proposta é que o Jardim de Alah continue sendo um parque público, com entrada gratuita, com ainda mais áreas verdes onde hoje ficam carros estacionados.Em 2022 houve uma audiência pública, em Ipanema, onde a maioria dos moradores se mostrou favorável à concessão. No encontro também foi elaborado o documento que serviu de base para o edital de licitação. Para as Associações de Moradores (Amaleblon) e Comercial (Acleblon) do Leblon, a medida é a única solução para uma revitalização do parque."Nós somos a favor da concessão, ela atende a maioria das exigências dos moradores, acreditamos em uma grande melhora. O Jardim de Alah hoje está tomado por moradores de rua e usuários de drogas, então, não tem como continuar como está, é super perigoso passar por ali. Tudo isso vai mudar quando essa concessão for dada, para que a gente possa ter todas as melhoras que eles prometem e são obrigados a fazer pelo contrato de concessão", afirmou a representante da presidente da Amaleblon, Virgínia Fernandes, que destacou a segurança como principal preocupação."Infelizmente, nós não temos condições, nem o Batalhão, nem a PM, nem o Leblon Presente, ninguém tem efetivo necessário para fornecer a segurança para o Jardim de Alah em toda a extensão, como vai ser o projeto. Somente segurança particular. Além de um uso super adequado às condições do local, uma segurança para que o local possa ser usufruído pela população, que atualmente é impossível."Carlos Monjardim, presidente da Associação de Moradores e Amigos de Ipanema (Amai), também disse que é a favor da concessão do espaço. De acordo com ele, o Jardim de Alah irá virar um atrativo para os turistas que querem aproveitar a noite e a revitalização ainda irá fomentar o comércio local.Nesta sexta-feira (21), moradores voltaram a repercutir o projeto de revitalização. "Finalmente vão revitalizar o Jardim de Alah. É um crime um corredor verde tão único, que liga a Lagoa ao mar, abandonado como está hoje". "Que lindo! O Jardim de Alah merece", escreveu um outro morador após ver as fotos do projeto.