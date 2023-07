Operação do Procon apreende linha chilena em duas lojas na Zona Oeste do Rio

Rio - Agentes do Procon e da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) realizaram, na manhã desta sexta-feira (21), uma operação de apreensão de linha chilena em duas lojas, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Os fiscais também identificaram a comercialização de fogos de artifício de forma irregular. O material foi apreendido e os responsáveis pelos estabelecimentos levados à delegacia.A comercialização desse tipo de material é proibida por lei, além do porte e a posse de qualquer produto utilizado na prática de soltar pipas, que possua elemento cortante. Durante a fiscalização, os policiais encontraram cerca de 13 quilômetros de linha encerada com óxido de alumínio, conhecida como linha chilena. Esse material tem grande potencial cortante, e pode colocar em risco a saúde e segurança dos consumidores."A linha chilena é um produto muito perigoso e, por isso, há necessidade de que as ações sejam intensificadas. Esse produto coloca em risco a saúde e a vida das pessoas, em algumas vezes é fatal e normalmente são colocados nas lojas em poucas quantidades para não chamar atenção. A Polícia Civil solicita a população que envie denúncias pelos canais oficiais", ressalta o delegado da DPMA, Wellington Vieira.O consumidor que desejar fazer denúncias ou reclamações, poderá acessar os canais de atendimento no site oficial do Procon , pelo número 98104-5445. O anonimato é garantido.