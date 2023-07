Criminosos atacam PMs a tiros durante operação para retirada de barricadas na Ilha do Governador

Rio - Uma equipe de policiais militares do 17º BPM (Ilha do governador) foi atacada a tiros, na tarde desta sexta-feira (21), durante operação para retirada de barricadas na comunidade Vila Joaniza, na Ilha do Governador, Zona Norte. De acordo com a corporação, os criminosos dispararam no momento em que um dos bloqueios era retirado.



Os PMs que estavam no local revidaram os disparos, iniciando um confronto. Após a troca de tiros, os bandidos fugiram para dentro da comunidade e a ação de remoção das barricadas prosseguiu.

Policiais do #17BPM, com apoio do #NAOE, realizaram uma ação para retirada de barricadas e liberação de vias em diversas ruas da comunidade Vila Joaniza, na #IlhaDoGovernador, visando garantir o "direito de ir e vir" de moradores da região. #PMERJ #ServireProteger pic.twitter.com/5rw6U18KVT — @pmerj (@PMERJ) July 21, 2023

Ao todo, segundo a Polícia Militar, foram removidas 13 toneladas de barricadas das vias de acesso à comunidade na Ilha. A remoção foi feita com suporte de máquinas retroescavadeiras e caminhões.

Nenhum policial se feriu na ação. Até o momento, também não há informações sobre baleados.