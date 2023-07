Canal do Anil recebe serviço de desassoreamento

Rio - A Fundação Rio-Águas realizou, nesta sexta-feira (21), a limpeza e o desassoreamento do Canal do Anil, na Zona Oeste do Rio. Os serviços tem o objetivo de prevenir alagamentos e beneficiaram cerca de 860 metros do canal com a retirada de quase 8 mil toneladas de resíduos, o que representa cerca de 660 caminhões cheios.

A ação teve apoio de escavadeiras hidráulicas, entre as ruas Soldado Genaro Pedro Lima e Estrada do Engenho D'Água, ao longo da Avenida Otávio Malta, no Anil. Na mesma região, o Rio Arroio Pavuna também recebeu limpeza.

No Rio Arroio Pavuna, também foi feito o desassoreamento em uma extensão de 1.120 metros de canal, de onde foram removidas mais de 11,7 mil toneladas de resíduos, no trecho ao longo da Comunidade Vila Sapê até Estrada dos Bandeirantes.

“Estamos trabalhando em vários canais de Jacarepaguá e adjacências, como os rios Retiro e Guerenguê. Atuamos o ano inteiro com serviços de manutenção nos canais da cidade. São ações de limpeza, desassoreamento, desobstrução, conservação e recuperação das margens”, explica o presidente da Fundação Rio-Águas, Wanderson Santos.

A subprefeita de Jacarepaguá, Marli Peçanha, faz um apelo à população: “Contamos com o auxílio de todos para cuidar dos nossos rios, não jogar lixo e respeitar as nossas águas. Esse trabalho que estamos realizando traz benefícios para todos e temos muito dinheiro público investido, dinheiro de cada contribuinte. Vamos valorizar”, destaca.