Rio de Janeiro se torna o estado com a maior proporção de inadimplentes no Brasil

Após série de altas ao longo de 2023, a inadimplência no Brasil teve a primeira queda no ano ao atingir 71,45 milhões de negativados, segundo os dados do mês de junho do Mapa da Inadimplência da Serasa. Em relação a maio, a redução foi de 450 mil pessoas inadimplentes no país sobre os 71,9 milhões de endividados no período (-0,63%), interrompendo assim uma sequência de aumento da inadimplência ao longo deste ano. O total de inadimplentes corresponde a 43,78% da população adulta do país.

Entre os estados, o Rio de Janeiro se tornou o mais inadimplente do país atingindo 52,80% da população adulta no período, ultrapassando o Amapá, com 52,72%. No total, são 7.228.730 fluminenses endividados, cujas dívidas somam mais de R 35,4 bilhões.

Ao mesmo tempo, o número total de dívidas no país caiu, passando de 264,5 milhões (maio) para 262,8 milhões (junho), uma queda de -0,62%. Já o valor total de dívidas no mês passado ficou em R 346,3 bilhões, com um valor médio das dívidas por pessoa de R 4.846,15.



“Apesar do cenário macroeconômico ainda desfavorável, com inflação elevada e juros altos, a queda na inadimplência no mês de junho é um dado muito importante que pode sinalizar melhoras na saúde financeira dos brasileiros”, avalia Aline Maciel, gerente do Serasa Limpa Nome. “É importante ressaltar todo o trabalho que temos realizado para ajudar os endividados a limparem seus nomes com ofertas para negociações de dívidas junto a mais de 400 empresas, além de todas as iniciativas voltadas à educação financeira para que as pessoas possam utilizar suas rendas da melhor forma”, completa.