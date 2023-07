Polícia Militar realiza operação contra o tráfico de drogas

A Polícia Militar (PM) realiza nesta sexta-feira (21) uma operação com o tráfico de drogas em Itatiaia. A ação, com o apoio de um blindado e da Guarda Municipal, acontece em Penedo e em outros bairros do município.



Segundo a PM, o objetivo é prender suspeitos de envolvimento com o tráfico, além de apreender armas e drogas. Até às 12h, a operação tinha apreendido 10 carros e quatro motos irregulares e aplicado 25 multas de trânsito.



No bairro Vila Odete, o motorista de um carro foi preso em flagrante com entorpecentes. Ele foi encontrado com três sacolas com 85 trouxinhas de maconha, 40 tiras de maconha e 43 pinos de cocaína. O caso foi registrado na 99ª DP de Itatiaia.