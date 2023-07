Quatis abre Programa Balcão de Empregos

A Prefeitura de Quatis abriu o Programa Balcão de Empregos. Para se candidatar, os moradores devem ir até o Centro de Atendimento ao Trabalhador e Empreendedor (CATE), na Rua Nossa Senhora do Rosário, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h,



Os interessados devem preencher os requisitos necessários para ingressar em uma das funções, como ser morador de Quatis, ter 18 anos de idade ou mais e possuir, pelo menos, 1 ano de experiência na área desejada.



Confira as primeiras vagas ofertadas:

- Operador de Máquinas Pesadas (1 vaga)

- Auxiliar Administrativo (1)

- Ajudante de Produção (1)

- Ajudante de Entrega (1)