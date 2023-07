Desenrola: Google e Meta lucram com links patrocinados de fraudes

Plataformas como o Google e a Meta (empresa proprietária do Instagram e Facebook) estão lucrando com links patrocinados de fraudes que se aproveitam do interesse das pessoas pelo programa Desenrola Brasil para enganar indivíduos endividados.



Alguns dos conteúdos patrocinados se fazem passar por intermediários que prometem ajudar na adesão ao programa. Esse suposto serviço é oferecido em sites que fingem verificar se a pessoa tem direito ao benefício ou redirecionam para atendimento personalizado falso no WhatsApp.



Os responsáveis pelas fraudes têm como intenção roubar dinheiro das vítimas, que acreditam estar quitando suas dívidas, além de também buscam obter dados pessoais, como CPF, informações bancárias e detalhes das contas em redes sociais.



O Ministério da Fazenda e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) já orientaram que as pessoas atualmente atendidas pelo Desenrola não aceitem intermediários e busquem informações exclusivamente com o banco em que são clientes. Caso haja suspeita de fraudes, é possível denunciá-las às instituições representativas do setor bancário, como a própria Febraban e a Associação Brasileira dos Bancos Comerciais (ABBC).



O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) abriu nesta quarta-feira (19) uma investigação para apurar golpes online que utilizam o nome do programa de renegociação. De acordo com o MPMG, ao menos seis sites falsos foram identificados.



De acordo com as investigações, os sites falsos fingem ser do Desenrola e oferecem a renegociação de dívidas falsas, com supostas vantagens financeiras. O objetivo dos golpistas é, na verdade, roubar dinheiro das vítimas, que acreditam estar quitando suas dívidas; roubar dados pessoais, como CPF, informações bancárias e dados de contas de redes sociais; e instalar vírus nos dispositivos das vítimas a fim de rastreá-los à distância, podendo aplicar outras fraudes posteriormente.



O Google diz agir imediatamente ao identificar violações de suas políticas em anúncios e que tem diretrizes específicas sobre publicidade de serviços financeiros.



Já a Meta afirmou que não permite "atividades fraudulentas ou que violem seus Padrões da Comunidade ou de Publicidade" e que coopera com as autoridades brasileiras para aplicar a lei.



"Usamos uma combinação de tecnologia e revisão humana para identificar e remover conteúdos violadores, o que temos feito em relação ao Desenrola Brasil", disse.



O Programa



O programa tem como objetivo liberar o crédito para pessoas inadimplentes no país. Nesta primeira fase, são eliminadas dívidas bancárias de até R$ 100, além de oferecer a oportunidade de renegociação de dívidas bancárias, podendo beneficiar mais de 30 milhões de brasileiros.