Cidadania Itinerante disponibiliza atendimento gratuito à população na Zona Norte

Rio - Ação da Secretaria Municipal de Cidadania, leva o Cidadania Itinerante a Manguinhos, na Zona Norte do Rio. Os atendimentos de isenção de 2ª via de documentos, atendimento social, vacinação contra Gripe e Covid-19 e outros serviços, serão realizados neste sábado (22), das 9h às 15h, na rua Sizenando Nabuco, 432, no sub-bairro Amorim.

A secretaria reforça que os consumidores que precisarem registrar reclamações ou esclarecer dúvidas sobre seus direitos devem levar cópia dos documentos pessoais, além dos comprovantes de compra do produto ou do serviço contratado, como boletos e notas fiscais. Os atendimentos acontecem mediante limite de senhas.

“Ações que disponibilizam diversos serviços para os cidadãos são sempre uma grande oportunidade para agilizar as demandas e garantir que direitos básicos sejam observados e cheguem a todos os pontos da cidade”, afirma o secretário de Cidadania, Renato Moura.

Confira abaixo todos os serviços que serão disponibilizados para o cidadão:

- Atendimento para concessão de isenções para retirada de 2ª via de documentos;

- Registro e encaminhamento de reclamações do consumidor às empresas;

- Pedidos de renegociação de dívidas;

- Atendimento social;

- Inscrição e atualização do Cadastro Único;

- Orientações sociais;

- Vacinação (Gripe e Covid-19);

- Orientação e distribuição de kits para prevenção de ISTs;

- Orientação e distribuição de kits para promoção da saúde bucal;