Roberto Carlos anuncia show em Resende

O rei Roberto Carlos confirmou um show na cidade de Resende. Ele se apresenta no dia 2 de setembro, às 20h30, em uma área especial montada no estacionamento do Shopping Pátio Mix. A informação foi divulgada no site oficial do cantor.



Os ingressos começam a ser vendidos a partir das 14h da próxima segunda-feira, dia 24 de julho. Além da venda pela internet, as entradas também serão comercializadas em pontos fixos em Resende, Volta Redonda e Barra Mansa.



A classificação etária é 18 anos. Crianças e adolescentes devem estar acompanhados dos pais ou de um responsável legal. No dia do show os portões serão abertos às 18h30.