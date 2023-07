Caminhão com carga de camisas do Vasco é roubado na Avenida Brasil

Rio - Um caminhão que carregava camisas novas do Vasco foi roubado na manhã desta quinta-feira (20), na Avenida Brasil, próximo ao Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. De acordo com relatos de moradores da Nova Holanda, os produtos roubados estão sendo vendidos por metade do preço original.

O novo uniforme do Vasco foi lançado na última quarta-feira e a data de estreia será o jogo contra o Athletico, neste domingo. A Kappa Brasil, fornecedora do material, confirmou que um lote foi roubado e ressaltou que o abastecimento dos produtos será mantido normalmente.

"Aguardamos as investigações das polícias do Rio de Janeiro, mas ressaltamos que não haverá falta de abastecimento do produto nas lojas, e já estamos trabalhando para que os torcedores vascaínos tenham acesso à camisa do time. Esperamos que esse transtorno seja resolvido em breve, e reiteramos que todas as lojas receberão os produtos conforme as datas previamente programadas entre os dias 21 e 24 desse mês", comunicou.

Em nota, a PM informou que não houve acionamento para o caso. Já a Polícia Civil afirmou que não houve registro da ocorrência na delegacia da área.

A blusa, lançada em parceria com a Kappa, contém a frase "Que Honra Ser" na região da nuca e uma etiqueta na barra em homenagem ao aniversário de 125 anos do clube.

Roubo a camisas do Flamengo

Um caso parecido aconteceu com o Flamengo, no fim do ano passado. Uma caminhão com cerca de 25 mil camisas do Flamengo foi roubado enquanto fazia o trajeto entre São Paulo e Rio de Janeiro. Ao todo, a carga foi avaliada em R$ 1 milhão.

As blusas também passaram a ser vendidas por R$ 150 em diversas comunidades do Rio. O caso foi registrado na Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC),