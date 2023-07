Marcelo Freixo aconselha Jean Wyllys após polêmica com Eduardo Leite

Em entrevista ao canal Flow nesta sexta-feira, 21, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo (PT-RJ), comentou a polêmica envolvendo o ex-deputado federal Jean Wyllys (PT-RJ) e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB). Freixo deu um conselho ao ex-parlamentar em relação ao episódio.





Em suas redes sociais, o ex-deputado escreveu: "Que governadores heteros de direita e extrema-direita fizessem isso já era esperado. Mas de um gay...? Se bem que gays com homofobia internalizada em geral desenvolvem libido e fetiches em relação ao autoritarismo e aos uniformes; se for branco e rico então... Tá feio, bee!"



A declaração de Wyllys gerou controvérsia e foi interpretada como homofóbica por Eduardo Leite, que decidiu apresentar uma denúncia no Ministério Público contra o ex-deputado.

Opinião de Marcelo Freixo

Questionado sobre o tema durante a entrevista, um internauta perguntou a opinião de Marcelo Freixo. O presidente da Embratur preferiu não entrar em detalhes sobre o assunto, mas ofereceu um conselho a Jean Wyllys.

"Não gosto de ficar comentando sobre pessoas, porque as pessoas que precisam falar sobre elas. Quando fica falando das pessoas, parece que você é o julgador da humanidade. Mas eu acho que a gente vive um momento onde precisa buscar consenso e o comum", afirmou Freixo.



"Sempre falei aos meus filhos que o comum não é idêntico. Se você buscar na sua vida só o idêntico, vai encontrar pouca gente. Na vida, temos que buscar o comum. O que é comum entre nós dois? Vamos achar várias coisas. Se for buscar o idêntico, vamos achar pouca coisa. No momento político atual, temos que buscar o comum”, concluiu.