Museu de Arte Moderna do Rio pode sediar reunião de cúpula do G20

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, sugeriu que a reunião de chefes de Estado do G20 seja realizada no, no Aterro do Flamengo, Zona Sul do Rio. A proposta foi apresentada ao ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, durante reunião no Palácio da Cidade, em Botafogo, nesta sexta-feira (21).

Paes também criou o Comitê Rio G20 para coordenar e organizar todas as atividades, eventos e projetos preparatórios relacionados ao encontro da cúpula internacional, que ocorrerá em novembro de 2024, no município. Caberá ao conselho a elaboração de um calendário de eventos e iniciativas a partir de dezembro deste ano, quando o Brasil assume a presidência da cúpula.



Segundo as determinações, o grupo será composto por membros de órgãos da administração pública municipal, mas poderá ter a participação de representantes da sociedade civil, por meio de sugestões enviadas ao endereço eletrônico que será divulgado para este fim. Contudo, as propostas apresentadas pela população não terão remuneração e serão propriedade da municipalidade.



Atividades ou eventos que já recebem apoio da Prefeitura poderão receber apoio complementar institucional ou financeiro, passando a integrar o calendário oficial. Eventos desenvolvidos por pessoas jurídicas de direito público, organizações internacionais e sociedades civis sem fins lucrativos também poderão receber apoio e ser inseridos na programação.



Além disso, órgãos e entidades da administração pública municipal direta e indireta deverão apresentar ao Comitê Rio G20, até 31º de julho, sugestões de iniciativas que poderão desenvolver no âmbito de programas de trabalho de sua competência, com justificativas e previsão orçamentária.



Saiba mais sobre o G20



O Grupo dos 20, conhecido como G20, é uma organização que reúne ministros da Economia e presidentes dos Bancos Centrais de 19 países e da União Europeia. Juntas, essas nações representam cerca de 80% de toda a economia mundial. O evento tem um importante papel na construção de políticas que envolvem as principais questões econômicas internacionais.



Além do Brasil e Índia, a cúpula é formada por: Argentina, Austrália, Canadá, China, França, Alemanha, Indonésia, Itália, Japão, México, Coréia do Sul, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul, Turquia, Reino Unido, Estados Unidos e União Europeia.



Em 2022, a cúpula foi em Bali, na Indonésia. Em 2021, foi em Roma, na Itália. Já em em 2024, o encontro vai reunir chefes de Estado das 20 maiores economias do mundo mais representantes de 10 nações convidadas no Rio de Janeiro.