Saúde realiza mutirão de preventivos e testes rápidos

A Secretaria Municipal de Saúde de Resende realiza no mês de julho um Mutirão de Exames Preventivos e Testes Rápidos para HIV, Sífilis e Hepatite B e C. No dia do atendimento é importante levar o cartão do SUS e documento com foto.



Para a realização dos preventivos é necessário agendar na unidade de saúde mais próxima de sua residência. Para os testes rápidos não é necessário fazer agendamento prévio.



Os atendimentos acontecem nas unidades do PSF Cidade Alegria (Cx D’água); PSF Liberdade; PSF Eng°Passos; PSF Capelinha; PSF Itapuca; PSF Paraíso; PSF Centro; PSF Morro do Cruzeiro; PSF Cabral Alambari; PSF São Caetano; PSF Grande Alegria; PSF Nova Alegria; Clínica da Família e PSF Novo Surubi.