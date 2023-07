Itatiaia terá horário especial devido à Copa do Mundo de Futebol Feminino

Durante os dias de jogos do Brasil pela Copa do Mundo de Futebol Feminino Fifa 2023, a Prefeitura de Itatiaia terá um horário especial. Nos dias em que os jogos acontecerem até as 7h30, o expediente iniciará às 11h, horário de Brasília. Já nos dias em que os jogos se realizarem às 8h, o expediente iniciará às 12h, horário de Brasília.



Nesta segunda-feira (24), em que o time do Brasil enfrenta a equipe do Panamá, a partir das 8h, o expediente na Prefeitura iniciará às 12h. Havendo alterações nos horários de jogos da Seleção Brasileira, os horários previstos do expediente poderão ser revistos.



Conforme consta no decreto, excluem-se da medida os serviços considerados essenciais como Guarda Municipal, Defesa Civil e Saúde, que seguirão com os horários de atendimentos inalterados, entre eles o Hospital Municipal Dr. Manoel Martins de Barros, no Jardim Itatiaia, o Posto de Saúde 24h de Penedo e as demais unidades de Saúde.