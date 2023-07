Postagem engana ao associar ao MST plantação de maconha na Bahia

É enganosa postagem que afirma que uma plantação de maconha encontrada na região de Jacobina (BA) é do MST, citado no post como uma instituição do PT. Na verdade, o movimento dos trabalhadores rurais não possui assentamento na cidade e o vídeo é de uma ação policial realizada em abril de 2020.

Conteúdo investigado: Vídeo narrado por um homem que mostra uma plantação de mudas de maconha. A legenda da publicação afirma que a roça seria do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e que a organização, além de não ter CNPJ, seria uma instituição do PT.



Onde foi publicado: Twitter.



Conclusão do Comprova: É enganosa a postagem que diz que a Polícia Militar da Bahia teria feito a apreensão de pés de maconha em assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) na cidade de Jacobina, na Bahia.