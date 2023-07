Linha Praça XV/Arariboia terá manutenção no porto de atracação

Rio - A ponte de atracação das barcas da linha Praça XV/Praça Araribóia, em Niterói, passará por manutenção a partir do próximo sábado (29). A CCR Barcas, concessionária que administra o transporte aquaviário, informa que a reforma deve durar duas semanas.



Ainda de acordo com a Concessionária, o embarque e desembarque das viagens serão realizados pela entrada lateral das embarcações em Niterói, conforme as normas marítimas.

Ponte de atracação da linha Praça XV/Arariboia passará por reformas Pedro Ivo / Agência O Dia