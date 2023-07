Lula não é procurado pela justiça estrangeira, ao contrário do que insinua vídeo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não é procurado pela Justiça em outros países e nem tem mandado de prisão de tribunais no exterior expedido contra ele como pode dar a entender uma publicação no Instagram. O Comprova investigou um vídeo com trecho de um discurso do deputado norte-americano George Santos que critica a política externa de Lula. Sobre este vídeo foi aplicado um texto que questiona se o presidente brasileiro é procurado pela "Justiça estrangeira". Em nenhum momento o deputado afirma que Lula está sendo procurado. Na verdade, ele diz que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, é acusado de narcoterrorismo pela Justiça dos Estados Unidos e investigado por crimes contra a humanidade. Os processos não têm relação com Lula.

Conteúdo investigado: Vídeo com discurso do deputado de Nova York (EUA) George Santos em que ele critica a política externa do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Sobre a gravação, foi inserida a frase “A cobra vai fumar. Lula procurado pela Justiça estrangeira?”.



Onde foi publicado: Instagram.



Conclusão do Comprova: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não é procurado pela “Justiça estrangeira”. O líder brasileiro não integra a lista da Interpol de procurados internacionalmente e também não teve problemas com a Justiça local de nenhum dos 15 países que já visitou em 2023.