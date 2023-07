Ramal Saracuruna retoma circulação após um dia de suspensão

Rio - A SuperVia retomou às 18h10 desta sexta-feira (21) a circulação de trens no ramal Saracuruna. A primeira viagem paradora seguirá até a estação Saracuruna, sem os clientes precisarem fazer a baldeação na estação Gramacho. Depois de 30 minutos, partirá um trem com destino a Gramacho e, depois de mais 30 minutos, partirá um trem direto com destino a Saracuruna. Como o horário de pico é no sentido Baixada Fluminense, a concessionária está priorizando atender os passageiros na volta para a casa. As viagens no sentido Central do Brasil do ramal Saracuruna continuam suspensas.



Desde às 16h de quinta-feira (20), o furto de cerca de cem metros de cabo alimentador, na altura do Parque Arará, em Benfica, Zona Norte do Rio, provocou a queda do abastecimento de energia dos trens no trecho entre Central do Brasil e Gramacho, Gramacho e Saracuruna e nas extensões Vila Inhomirim e Guapimirim. Técnicos da SuperVia seguem trabalhando na via.

Ao todo, 37 estações tiveram que ser fechadas. As causas deste incidente foram devidamente protocoladas em carta enviada à Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp).