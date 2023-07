Carro bate em poste e cai em valão no bairro do Fonseca, em Niterói

Rio - Um carro caiu, na madrugada desta sexta-feira (21), no canal da Alameda São Boaventura, no bairro do Fonseca, em Niterói, após perder o controle e bater em um poste. Os passageiros sofreram leves ferimentos. O motorista não foi encontrado para dar sua versão do ocorrido.



O acidente ocorreu por volta das 4h, na pista sentido São Gonçalo da Alameda, na altura do número 338, próximo à Avenida Professor João Brasil. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem e a mulher vítimas saíram sozinhas do veículo, com leves escoriações, e negaram atendimento. O carro teve as partes dianteira e traseira destruídas, além do vidro traseiro. O air bag chegou a ser acionado.



Agentes da Prefeitura de Niterói iniciou a extração do veículo do valão por volta das 8h30. A pista precisou ser interditada por alguns instantes para a realização do trabalho. A NitTrans esteve no local para guiar o trânsito, que ficou congestionado.

ATENÇÃO! 09h04: Remoção de carro de dentro do canal na Alameda São Boaventura, altura da Av. Prof. João Brasil, sentido São Gonçalo. Fluxo liberada em apenas uma faixa. @Nittrans no local orientando o trânsito. Motorista, ao dirigir, redobre a atenção! pic.twitter.com/MJIELVls6Y — NITTRANS (@NITTRANS) July 21, 2023