Preço médio da gasolina cai pela 2ª semana seguida nos postos, para R$ 5,59, diz ANP

O preço médio do litro da gasolina nos postos de abastecimento de todo o País voltou a cair pela segunda semana seguida, entre os dias 16 e 22 de julho, informou nesta sexta-feira, 21, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A gasolina caiu 0,7%, para R$ 5,59 o litro. Na semana anterior, o preço médio do insumo foi de R$ 5,63 por litro.



O diesel S10 registrou nova queda no preço médio apurado nos postos de abastecimento, de 0,4%, para R$ 4,99 por litro, perdendo o patamar dos R$ 5 que mantinha há algumas semanas. Na semana passada, o preço médio era de R$ 5,01 o litro, informou a ANP.



Já o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) de 13 quilos, ou gás de cozinha, também apresentou nova queda leve, de 0,04%, no preço médio do botijão na semana de referência. O produto passou a custar R$ 101,86 na média nacional, praticamente estável ante R$ 101,91 na semana anterior.