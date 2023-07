Torcedor botafoguense desaparecido é encontrado morto próximo ao Engenhão

Rio - O corpo do torcedor botafoguense desaparecido no último sábado (15) , Leandro José da Silva, de 40 anos, foi encontrado, na noite desta sexta-feira (21), no entorno do Engenhão, na Zona Norte do Rio. A informação foi confirmada pelo irmão do torcedor, Lenildo José da Silva, que foi chamado pela polícia para fazer o reconhecimento. Leandro foi encaminhado para o IML do Centro.

No último fim de semana, Leandro foi ao Engenhão para assistir ao jogo do Botafogo, e, após a vitória do time, teria ficado bêbedo. Pessoas que viram rapaz no estádio entraram em contato com a família e disseram que o viram no entorno do local embriagado e pedindo ajuda para voltar para casa, que fica na Gardênia Azul, Zona Oeste do Rio.

A última visualização no WhatsApp de Leandro foi na madrugada de domingo (16), mas a família não sabe se era realmente ele, ou se ele havia sido roubado. Lenilton esteve em hospitais e delegacias da região para tentar localizar o irmão, mas não teve sucesso.

Por fim, o irmão procurou a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) para registrar o desaparecimento. Leandro deixa mulher e dois filhos.