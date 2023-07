Feira é desmobilizada em Botafogo

Rio - Agentes da Subprefeitura da Zona Sul e da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) desmobilizaram uma feira não autorizada que havia sido montada na Praça Nelson Mandela, em Botafogo, Zona Sul do Rio , nesta sexta feira (21).



O evento teve seu pedido negado no sistema Carioca Digital pela Seop, sob a justificativa de que a feira já foi realizada no mês de julho.



Decreto municipal diz que as feiras podem ser promovidas uma vez por mês pelo organizador, por dois dias consecutivos, e o mesmo já havia acontecido. No entanto, mesmo após a negativa da prefeitura, os organizadores foram para a praça.



Segundo o subprefeito da Zona Sul, Flávio Valle, o decreto existe para garantir a organização da cidade. "Estamos num grande esforço para garantir o ordenamento da Zona Sul, conciliando os interesses de todos. Queremos que a população e os empreendedores se sintam acolhidos com as iniciativas da prefeitura, mas é necessário que as regras sejam cumpridas. Não dá para, após uma negativa, os organizadores realizarem os eventos na marra. Não vamos permitir", afirmou Flávio.



"A utilização do espaço público precisa seguir regras determinadas pela legislação. Muitas dessas feiras são realizadas com a autorização da prefeitura, por meio da Subprefeitura e da Seop e, quando essa liberação não existe, fazemos a fiscalização para impedir que o espaço público seja indevidamente ocupado. (...) As feiras são muito importantes pra cidade, mas desde que respeitando as regras e a coletividade", destacou o secretário municipal de Ordem Pública, Brenno Carnevale.