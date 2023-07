Dom Orani Tempesta realiza Campanha do Agasalho no Centro do Rio

Rio - O arcebispo do Rio, Cardeal Orani João Tempesta, e o reitor do Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, padre Omar Raposo, realizaram, na noite desta sexta-feira (21), a ação social da Campanha do Agasalho, na Lapa, em conjunto com a Congregação das Irmãs Missionárias da Caridade. Cobertores e roupas de frio doadas pelos cariocas foram entregues à população em situação de vulnerabilidade social. Ao todo, 400 cobertores e 200 agasalhos foram distribuídos.



De acordo com a Arquidiocese do Rio, a ação é uma parceria entre o Festival de Inverno Rio, o Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, a Obra Social da Cidade do Rio de Janeiro - RIOinclui, o Visit Rio (Rio Convention & Visitors Bureau), a Smurfit Kappa, o 123º Grupo Escoteiro do Mar, o Rio Solidário e instituições apoiadoras do Santuário e do festival, a Campanha do Agasalho está arrecadando e entregando as doações a instituições sociais, somando milhares de beneficiados.

Sede da Câmara Municipal – Cinelândia A população pode deixar as doações nos seguintes postos de coleta:- Loja O Sol ArtesanatoRua Corcovado, 213, Jardim Botânico- Setor Cristo SustentávelRua Corcovado, 213, Jardim Botânico- Santuário Arquidiocesano Cristo RedentorEstrada Redentor, s/n, Alto da Boa Vista- Paróquia São José da LagoaAv. Borges de Medeiros, 2735 - Lagoa- Instituto Pereira PassosRua Gago Coutinho, 52, Laranjeiras- Trem do CorcovadoRua Cosme Velho, 513, Cosme Velho- Quiosque do Cristo RedentorPraia do Guido - Entre os postos 11 e 12 do Recreio dos Bandeirantes- BR MarinasMarina da Glória- Prio Festival de InvernoMarina da Glória- NovaBrasil FMEdifício Santos Dumont - Rua Santa Luzia, 651, Cinelândia- Faculdade Estácio de SáRua Morais e Silva, 40, Maracanã- Palácio Pedro ErnestoSede da Câmara Municipal – Cinelândia