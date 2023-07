Dupla é presa em Nova Iguaçu após denúncia de moradores

Rio - Policiais do 20° BPM (Mesquita) prenderam, na madrugada deste sábado (22), dois homens durante uma abordagem policial no bairro Cerâmica, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



De acordo com o comando da unidade, os agentes foram informados por moradores da região sobre a presença de dois homens na porta de um estabelecimento comercial. Um deles estava armado.



Os policiais foram até o local e realizaram a prisão da dupla. Com eles foram apreendidos uma pistola, 14 munições, um coldre e um celular.



Os suspeitos e o material recolhido foram encaminhados à 58ª DP (Posse).