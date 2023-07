Troca de tiros entre PMs do Bope e criminosos deixa um suspeito morto na Taquara

Rio - Um suspeito morreu durante uma troca de tiros entre criminosos e PMs do Batalhão de Operações Especiais (Bope), na madrugada deste sábado (22), em comunidade na Taquara, Zona Oeste do Rio. Segundo a Polícia Militar, a equipe do Bope fazia patrulhamento na região quando foi atacada a tiros por criminosos escondidos em área de mata no Santa Maria. Após cessar o confronto, o homem foi encontrado e socorrido.

O suspeito foi levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas morreu na unidade. Com ele, os agentes apreenderam dois fuzis, cinco granadas dois radiotransmissores, um carregador e farta quantidade de drogas.



Todo o material apreendido foi levado para 32ª DP (Taquara), onde o caso foi registrado. Um dos fuzis era equipado com acessórios como luneta e carregador estendido.