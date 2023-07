Homem esfaqueia quatro pessoas em bar e acaba preso; uma vítima não resistiu

Paraná - Um homem, de 27 anos, foi preso por esfaquear quatro pessoas em um bar de Curitiba, no Paraná, na madrugada deste sábado (22). Uma vítima, de 49 anos, não resistiu e outra ficou gravemente ferida.

Um cliente do estabelecimento relatou à veículos de imprensa locais que o suspeito entrou no estabelecimento, que se encontrava cheio, e acendeu um cigarro, o que gerou uma repreensão por parte de outras pessoas presentes. Posteriormente, o suspeito começou a atacar com golpes de arma branca os clientes próximos a ele.



"Ele chegou e acendeu um cigarro dentro da casa e o pessoal chegou para chamar a atenção dele e (ele) teve uma reação extrema. Simplesmente tirou uma faca e começou a agredir, desferir golpes em todos mundo. Onde atingiu, atingiu, depois o pessoal conseguiu contê-lo", relatou.

Segundo um comerciante que trabalha na rua do ocorrido, o bar não irá abrir no restante do fim de semana e está preparando uma nota de luto pelo falecimento do cliente.

A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado para o ocorrido, mas não obteve mais informações sobre a idade de todas as vítimas ou o hospital para onde foram levadas. A Polícia Civil investiga o caso.

Com informações da Agência IG.