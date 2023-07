Ex-governador do Rio, Anthony Garotinho segue internado após complicações de pneumonia

Rio - O ex-governador do Rio Anthony Garotinho (União Brasil) segue internado em um hospital particular de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, após sofrer complicações de uma pneumonia, na noite desta quinta-feira (21). De acordo com informações compartilhadas pelo próprio político nas redes sociais, ele seguirá na unidade até domingo (23), quando uma nova avaliação será realizada.



Garotinho tratava da doença em casa, mas após uma tomografia, foi constatada uma piora no seu quadro de saúde. Ele foi internado no hospital com 50% do pulmão direito comprometido, e segue medicado por meio venoso.

O ex-governador segue na unidade até domingo (23). De acordo com a equipe médica, em caso de regressão no quadro de pneumonia, Anthony Garotinho será liberado a dar continuidade no tratamento em casa.