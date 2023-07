Repórter russo morre em bombardeio na Ucrânia

O jornalista russo Rostislav Zhuravlev, da agência de notícias estatal Ria Novosti, morreu neste sábado (22) em um bombardeio ucraniano na região de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, anunciou o Exército russo em nota.



"Unidades das forças armadas ucranianas lançaram um ataque de artilharia contra um grupo de jornalistas", e "quatro repórteres ficaram feridos, com menor e maior gravidade", afirmou.



"Durante a evacuação, o jornalista da Ria Novosti Rostislav Zhuravlev morreu devido aos ferimentos causados pela explosão de bombas de fragmentação", afirmou o Exército.



O estado dos outros três jornalistas feridos é "estável", acrescentou o Exército, que especificou que "eles foram rapidamente evacuados para instalações médicas" do Ministério da Defesa da Rússia.



Segundo a agência Ria Novosti, "o ataque ocorreu perto da cidade de Pitikhatki" na região de Zaporizhzhia (sul).

A guerra

O confronto entre Rússia e Ucrânia é um conflito militar em curso na Europa Oriental que começou em 24 de fevereiro de 2022, quando a Rússia lançou uma invasão em grande escala da Ucrânia. A guerra é a maior operação militar na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.



A Rússia argumenta que invadiu a Ucrânia para "desmilitarizar e desnazificar" o país, mas a Ucrânia (e seus aliados militares) dizem que a invasão é um ato de agressão sem provocação. O confronto já matou milhares de pessoas e causou a fuga de milhões de ucranianos de suas casas.