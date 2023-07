Primeiro dia de atos pelos 30 anos da chacina da Candelária tem vigília com familiares

Rio - As mães, familiares e integrantes do movimento "Candelária Nunca Mais" participaram de uma vigília, na noite desta sexta-feira (22), em frente à igreja católica, no Centro do Rio, onde ocorreu a chacina. O ato faz parte da programação que marca os 30 anos do crime que aconteceu no dia 23 de julho de 1993 e vitimou oito jovens.



"Essa luta que vai fazer trinta anos. Logo após, vai fazer 28 a chacina de Vigário Geral. Além de várias outras e a cada dia que a gente liga a TV vemos outras crianças assassinadas. Primeiro eles atiram, depois eles perguntam quem é", lamentou uma das mães, em registro feito pelo movimento durante a vigília.



A próxima programação do evento está marcada para este domingo (23), quando será realizado um ato virtual chamado de "Candelária Nunca Mais 30 anos". A data marca o dia exato em que ocorreu o atentado contra os jovens, na porta da igreja católica, em 1993.

Segundo os organizadores, a ideia inicial era fazer a tradicional lavagem da escadaria da igreja da Candelária e missa na data, mas a igreja não abdicou de sua agenda para a realização. Por conta disso, a programação foi adiada para a segunda-feira (24).



O ato começará às 9h, com a lavagem e, em seguida, às 10h, acontece a missa e inter-religioso na igreja. Ao meio dia haverá a Caminhada em Defesa da Vida, na Avenida Rio Branco, em direção à Cinelândia, e às 13h o Ato Público Cultural e Ciranda Candelária 30 anos, também na Cinelândia.