Duas bases de policiamento são inauguradas no Catete e na Praça da Cruz Vermelha

Rio - O Programa Bairro Presente lançou mais dois módulos do programa: um na Praça José de Alencar, no Catete, Zona Sul do Rio, e outro na região da Cruz Vermelha, na esquina das ruas do Riachuelo com Henrique Valadares, no Centro, nesta sexta-feira (21). Com a inauguração, o projeto de segurança pública conta agora com 54 módulos em operação, distribuídos em diferentes localidades da região metropolitana e do interior do estado.

"A cada módulo que inauguramos, vamos ampliando a nossa rede de proximidade estruturada com a população das localidades contempladas pelo programa. Mas só alcançaremos êxito com a participação efetiva da comunidade", afirmou o secretário da Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Marinho Pires, após a entrega da base do Bairro Presente no Catete.



O programa consiste na instalação de módulos, nos quais equipes de policiais militares mantêm contato direto com a comunidade local – associações de moradores, clubes, igrejas, comerciantes, entre outros. Cada módulo tem um coordenador, responsável pelo contato com as lideranças comunitárias via WhatsApp durante 24h, e equipes circulando pela área demarcada.



Além do Catete e da Cruz Vermelha, outros duas bases foram lançados nos últimos 30 dias: uma na Cobal do Humaitá e outra no distrito de Mambucaba, em Angra dos Reis.