Rio sedia evento gratuito de gastronomia peruana no Museu da República

Rio - Os jardim do Museu da República, no Catete, Zona Sul do Rio, recebem até domingo (23) a 10ª edição da Expo Ceviche 2023, maior evento gastronômico e cultural peruano no Brasil. Organizada há dez anos pelo chef Oscar Vasquez-Solis, a festividade celebra o país andino com 25 expositores, além de barracas de artesanato local.



A escolha do Rio para a realização do também se deu pelo gosto dos cariocas pela culinária peruana, segundo os organizadores. Desde 2018, mais de 15 novos restaurantes foram inaugurados na cidade. Um dos motivos para esse aumento pode ser explicado pelo fato de o carioca consumir três vezes mais peixe em sua dieta do que os paulistas, por exemplo.



Além do ceviche, prato principal da culinária peruana à base de peixe cru marinado e suco de limão, o público também poderá experimentar choros a "la chalaca" (aperitivo com mexilhões), "causa rellena" (feita com batata, pimenta amarela picada, suco de limão e ovo cozido), "arroz con pollo" (risoto de frango), além de sobremesas, como "tamales" (feitos com farinha de milho) e "suspiro limeño". Bebidas como "pisco" (aguardente de uvas), "chilcanos" (drink com pisco e gengibre), "chicha morada" (refresco feito com milho de cor roxa fervido com especiarias e frutas) e a cerveja peruana Cusqueña também estão no cardápio.



Apresentações dos grupos "Agrupação La Clave" (cumbia e salsa) e "Raíces Norteñas" (com apresentação de danças folclóricas), além de DJ, vão animar o público neste sábado.

No domingo (23) é a vez de shows com danças típicas andinas e da cantora Celina, além de mais uma apresentação dos grupos Fina Estampa e La Clave. O evento também terá à disposição dos pais um espaço kids e atividades recreativas.



O Museu da República fica na Rua do Catete 153, no Catete. O evento vai de meio-dia às 18h, tanto no sábado quanto no domingo. A entrada é franca.